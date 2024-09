Share on Twitter

Nel pomeriggio di ieri, martedì 3 settembre, nel tratto di mare antistante Strongoli Marina, è stata liberata la giovane tartaruga Caretta caretta battezzata “Vincenza”. L’evento ha visto la partecipazione della Capitaneria di Porto, del WWF di Crotone, del Centro di Recupero e Soccorso delle Tartarughe Marine (Crtm) di Isola Capo Rizzuto e del Sindaco di Strongoli, a testimonianza dell’importanza di questa iniziativa per la salvaguardia della fauna marina.

“Vincenza”, un esemplare di 5 chilogrammi e lunga 40 centimetri, era stata recuperata in mare lo scorso 18 giugno da alcuni bagnanti, che avevano notato la sua evidente difficoltà dovuta alla presenza di un amo da pesca conficcato nella gola. Grazie all’intervento tempestivo della Capitaneria di Porto e del WWF Crotone, la tartaruga fu subito trasportata al Crtm di Isola Capo Rizzuto, dove venne operata con successo dal Direttore Sanitario, Giuseppe Bruno.

Il Centro di Recupero e Soccorso Tartarughe Marine, attivato dall’Area Marina Protetta ‘Capo Rizzuto’ e gestito dalla Provincia di Crotone, svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio e nella tutela delle tartarughe marine lungo la costa calabrese. Il WWF Crotone collabora con il Crtm fornendo assistenza, cura, recupero e promuovendo attività di educazione ambientale.







Il rilascio di “Vincenza” rappresenta il coronamento di un percorso di riabilitazione durato oltre due mesi. La tartaruga, ora in buone condizioni di salute, ha ripreso il suo viaggio in mare, simbolo di speranza per la conservazione di una specie minacciata.

La presenza delle autorità locali e delle associazioni ambientaliste all’evento testimonia l’importanza di queste iniziative per la protezione della biodiversità marina e sottolinea l’impegno congiunto delle istituzioni e della società civile nella salvaguardia dell’ambiente.