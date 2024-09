Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno effettuato una serie di servizi finalizzati al contrasto al consumo e al traffico di sostanze stupefacenti, deferendo in stato di libertà tre persone e segnalandone un’altra quale assuntore alla Prefettura di Crotone.

In particolare, un ragazzo di trentacinque anni di Cirò Marina è stato denunciato perché trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di due piante di cannabis indica, essiccate, di circa 80 cm ciascuna, alcuni barattoli contenenti residui di marijuana, materiale vario utile al confezionamento della sostanza, nonché 120€ in contanti, ritenuti provento dell’attività criminosa.







Ancora, un uomo di 36 anni di Cirò Marina è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone per aver ceduto ad un sessantatreenne – segnalato ex art. 75 del DPR 309/90 alla Prefettura di Crotone – una dose di cocaina e per il possesso, presso la sua abitazione, di una dose di marijuana, una di cocaina, un bilancino di precisione e della sostanza da taglio.

L’attività preventiva e repressiva posta in essere dai militari ha consentito, poi, di deferire in stato di libertà anche un uomo quarantunenne che, controllato ad un normale posto di controllo mentre era alla guida della sua autovettura, si presentava in evidente stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti, rifiutandosi, tuttavia, di sottoporsi ai previsti tossicologici. Il soggetto, quindi, è stato denunciato per la violazione dell’art. 187 c. 8 del Codice della Strada.