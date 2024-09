Share on Twitter

Share on Facebook

Screenshot

I continui servizi effettuati dalle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, impegnate, oltre che nell’attività di prevenzione di controllo del territorio, anche in quella di contrasto allo spaccio di stupefacenti, ha consentito di procedere ad un sequestro nel centro storico del capoluogo.

La sostanza, 2,7 chilogrammi di marjuana e 64 grammi di hashish, è stata rinvenuta all’interno di un immobile in stato di abbandono, nei cui pressi gli agenti poco prima avevano notato dei movimenti sospetti di soggetti gravitanti nel circuito criminale inerente gli stupefacenti, per cui, insospettiti, hanno proceduto al controllo.







ADVERTISEMENT

Il materiale, sottoposto ad accertamenti da parte del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, è stato sequestrato al momento a carico di ignoti, per cui sono in corso le relative indagini, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per l’individuazione dei soggetti responsabili dell’attività di detenzione al fine di spaccio.