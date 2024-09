Il Presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, ha recentemente incontrato la squadra, gli allenatori e il dirigente del Sakro Crotone, il team di giovani atleti che ha conquistato la qualificazione per la Poule Promozione 2025 del Beach Soccer FICG. La squadra si è distinta nei vari match, dimostrando talento e determinazione, guadagnandosi così un posto tra le migliori squadre del campionato.

Durante l’incontro, il Presidente Ferrari ha espresso il suo entusiasmo e supporto per il beach soccer, uno sport che ha radici profonde nella regione. “Ho sempre creduto in questo sport”, ha dichiarato il Presidente rivolgendosi agli atleti, “e Cirò Marina, quale patria in Calabria e nel sud Italia del beach soccer, vi ospiterà con grande onore per la tappa di campionato di serie A il prossimo anno”.







ADVERTISEMENT

Come gesto di apprezzamento, il Presidente ha omaggiato la squadra con del vino pregiato proveniente dalle cantine di Cirò Marina, simbolo di eccellenza locale. In segno di gratitudine, gli atleti del Sakro Crotone hanno ricambiato con la consegna della maglia ufficiale della squadra al Presidente, suggellando così un momento di grande vicinanza tra istituzioni e sport.

L’evento ha sottolineato l’importanza del supporto istituzionale verso i giovani talenti sportivi e ha posto l’accento sul legame forte tra la comunità locale e il beach soccer, un settore in continua crescita in Calabria. La tappa di Cirò Marina del campionato di serie A 2025 sarà sicuramente un’occasione speciale per celebrare questo sport e i suoi protagonisti.