Il Comune di Crotone ha annunciato l’apertura del bando di concorso pubblico per esami, finalizzato alla copertura di un posto di “Agente di Polizia Locale” nell’area degli istruttori, con contratto a tempo pieno e indeterminato. Questa importante notizia è stata resa pubblica dal vicesindaco e assessore al personale, Sandro Cretella, che ha sottolineato l’importanza di tale iniziativa per il rafforzamento del corpo di polizia locale.

Sandro Cretella ha spiegato che il nuovo bando arriva in seguito all’esaurimento della precedente graduatoria. L’obiettivo del concorso è duplice: rispondere alle crescenti necessità di controllo del territorio e prepararsi ai futuri pensionamenti del personale attualmente in servizio. “Abbiamo bandito un nuovo concorso entro i limiti di capacità assunzionale attualmente disponibile”, ha dichiarato Cretella. Egli ha inoltre evidenziato l’importanza di scorrere la graduatoria che verrà formata, proprio come avvenuto per il precedente concorso, così da garantire una copertura adeguata alle esigenze operative della Polizia Locale.

Come partecipare al concorso







La partecipazione al concorso richiede la compilazione della domanda esclusivamente in modalità telematica. I candidati dovranno registrarsi sulla piattaforma InPA, raggiungibile al link www.inpa.gov.it, e inviare la domanda tra il 6 settembre 2024 e il 7 ottobre 2024, entro le ore 13:00. Al termine del periodo indicato, la procedura informatica verrà disattivata e non sarà più possibile inoltrare nuove candidature.

Il concorso rappresenta una preziosa opportunità per chi aspira a entrare nella Polizia Locale e contribuire al mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico. I candidati saranno valutati esclusivamente tramite esami, in modo da garantire una selezione basata sul merito e sulle competenze.

Il bando segna un passo importante per il rafforzamento del corpo di Polizia Locale di Crotone, rispondendo alle esigenze di una città in continua evoluzione e rafforzando la capacità di garantire sicurezza e legalità sul territorio.