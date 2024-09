Share on Twitter

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 20:30 sulla Strada Statale 106, in località Passovecchio, nel comune di Crotone. L’incidente ha coinvolto quattro vetture: una Opel Mokka, una Volkswagen Golf, una Fiat 500X e una Suzuki SX4.

Sul luogo sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del Comando di Crotone per gestire l’emergenza. In totale, otto persone sono rimaste coinvolte nell’incidente, tra cui un bambino. Tre di loro sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118, che ha provveduto al trasferimento presso l’ospedale di Crotone per ulteriori accertamenti e trattamenti.

Il compito dei vigili del fuoco è stato quello di mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti, prevenendo ulteriori pericoli per le persone e la viabilità.







Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale, incaricata di gestire gli accertamenti del caso e le procedure amministrative necessarie. L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione stradale sulla SS106, dove il traffico è stato deviato su una sola corsia nel tratto interessato dal sinistro, provocando rallentamenti e code.

Le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare massima attenzione alla guida e di evitare, quando possibile, la zona interessata dall’incidente per agevolare i soccorsi e ridurre i disagi.