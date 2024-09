Il mondo della letteratura si arricchisce di una nuova perla, con l’uscita dell’ultimo lavoro del poeta e scrittore Giacomo Brugnano. La sua nuova antologia poetica porta con sé il profumo e i colori della Calabria, descrivendo con sensibilità e passione l’attaccamento dell’autore alla sua terra d’origine. Questo libro è molto più di una semplice raccolta di poesie: è una finestra sul cuore e sull’anima di un uomo che ha vissuto intensamente, tra momenti di romanticismo, riflessioni profonde e forti emozioni.

Le poesie di Brugnano parlano di amore, di pace, di giustizia sociale e del dialogo con i giovani. La sua voce invita le nuove generazioni a non sprecare il tempo, a vivere la vita in maniera piena e consapevole. Le sue parole vibrano di romanticismo e passione, trasmettendo una grande emozione a chi le legge.

Il libro contiene circa cento poesie, ognuna delle quali rappresenta una parte del vissuto dell’autore. Molte di esse sono storie reali, frammenti di vita che Brugnano ha saputo trasformare in versi. Proprio per questo motivo, alcune delle sue poesie sarebbero degne di essere introdotte nel contesto scolastico, come strumenti di riflessione e insegnamento per le nuove generazioni.

“La poesia è amore, la poesia è pace”, dice Brugnano, e la sua visione della poesia come “la parte più nobile della letteratura” emerge in ogni verso. È un libro consigliato a tutti, per la sua capacità di toccare corde profonde e di parlare al cuore di chiunque lo legga.



Giacomo Brugnano

Giacomo Brugnano: vita e opere

Giacomo Brugnano nasce a Cutro, in provincia di Crotone, il 6 novembre 1956. Dopo aver vissuto per molti anni in Germania, è tornato nella primavera del 2003 nella sua amata Cirò Marina, dove risiede tuttora. Brugnano è autore di numerose opere letterarie, tra cui i romanzi “Il vento impetuoso di quella notte” (pubblicato a dicembre 2000) e “Caraconza” (pubblicato a maggio 2003).

Entrambi i romanzi includono anche delle raccolte poetiche: nel primo troviamo “L’Eterna Signora”, mentre nel secondo “Adrianuzza mia”. Questi volumi rappresentano una testimonianza della profonda sensibilità e capacità narrativa dell’autore, che è riuscito a unire prosa e poesia in un unicum letterario di grande valore.

Il suo ritorno in Calabria ha senza dubbio influenzato profondamente la sua poetica, che si nutre della bellezza dei paesaggi locali, delle tradizioni, ma anche delle difficoltà e delle ingiustizie sociali che il Sud Italia ha affrontato nel corso degli anni.

Con questa nuova antologia poetica, Brugnano conferma il suo posto tra i grandi poeti contemporanei, portando avanti un messaggio universale di amore, pace e giustizia sociale, che risuona forte nelle sue parole.