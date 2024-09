Share on Twitter

Il sindaco di Cirò Marina è recentemente intervenuto per denunciare la condizione di degrado lungo la Strada Statale 106, nei pressi di una piazzola che collega i vigneti al mare. “Questa situazione non è più accettabile,” ha dichiarato con fermezza, riferendosi al fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti lungo le strade del territorio. Nonostante gli sforzi ripetuti dell’amministrazione comunale e degli enti competenti, il sindaco ha sottolineato che senza la collaborazione dei cittadini, il problema non può essere risolto.

“Abbiamo bisogno di cittadini responsabili e rispettosi del territorio,” ha aggiunto, invitando la popolazione a collaborare attivamente per proteggere l’ambiente circostante. Grazie al lavoro congiunto con Anas, il Comune ha intrapreso numerosi interventi, tra cui la pulizia delle piazzole e la sostituzione delle barriere di sicurezza. “Facciamo la nostra parte, ma senza il sostegno della cittadinanza, sarà impossibile preservare il decoro della nostra terra,” ha concluso.

Nel tratto compreso tra i chilometri 277 e 281 della SS106, situato tra Cirò Marina e Crotone, Anas ha condotto un’importante operazione di pulizia, rimuovendo grandi quantità di rifiuti. Il Comune di Cirò Marina ha gestito il trasporto e lo smaltimento del materiale raccolto, ma non è stata l’ultima delle iniziative messe in campo.







Per contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti, Anas ha installato un sistema di fototrappole nei punti più critici del percorso. Queste telecamere di sorveglianza, in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine e le autorità locali, permetteranno di individuare e punire i responsabili dei reati ambientali, dissuadendo futuri comportamenti illeciti.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela del territorio e della bellezza naturale della costa jonica, che deve essere preservata per le generazioni future. Tuttavia, come ha ribadito il sindaco, il cambiamento parte dal senso civico e dalla responsabilità individuale di ogni cittadino.