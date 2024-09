Antonio Rachele, il primo a sinistra

Continuano a moltiplicarsi gli attestati di stima e affetto per Pietro Iemmello, il bomber che è diventato non solo il simbolo del Catanzaro, ma di tutta la città. L’attaccante giallorosso, conosciuto affettuosamente come “lo Zar”, ha recentemente rinnovato il suo contratto, e in suo onore Antonio Rachiele, catanzarese di origine e membro del Consiglio Direttivo del Catanzaro Club Pietro Iemmello, ha composto e pubblicato la canzone Leggenda del gol.

Il brano, un vero e proprio inno alla carriera e alle qualità del bomber, esalta le sue doti sul campo con versi che celebrano la sua capacità di essere decisivo in ogni partita: “Re del gol con grinta, ogni partita un trionfo, la gloria ce l’ha dipinta”. Un omaggio che prosegue sottolineando il suo attaccamento alla squadra e alla città, con parole potenti: “Nel sangue l’Impero, nel cuore il fervore, con ogni tocco ci porta a un’altitudine maggiore”.

Questo è solo l’ultimo tra i tanti gesti dedicati a Iemmello. Dopo il successo del gusto gelato Petruzzu nostru, creato per omaggiarlo, e nell’attesa della biografia che verrà pubblicata per celebrare la sua carriera come il “III Re di Catanzaro”, la canzone di Rachiele si aggiunge alla lunga serie di tributi che hanno scolpito il suo nome nella storia del Catanzaro, e non solo sul campo di calcio.







Tra i membri del direttivo del club c’è anche Fabio Strancia di Cirò Marina, un nostro concittadino che, insieme agli altri tifosi, ha contribuito a rendere sempre più forte e presente il legame tra la città, i suoi simboli e i suoi eroi sportivi.

Il testo dell’inno prosegue, rendendo ancora più immortale il mito di Iemmello: “Maestro, gol dalle stelle, Catanzaro canta le sue gesta belle. Re del campo, giustizia del pallone, Lui la leggenda, la nostra passione”. Con queste parole, l’amore e l’ammirazione per il bomber continuano a riecheggiare, rendendo Pietro Iemmello non solo un calciatore, ma una vera e propria leggenda per tutti i cuori giallorossi.