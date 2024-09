Share on Twitter

Share on Facebook

Con l’avvio dell’anno scolastico 2024/2025, partiranno anche i servizi fondamentali di trasporto e mensa scolastica per gli alunni delle scuole cittadine. A partire dal 16 settembre, con l’apertura delle scuole, circa seicento bambini potranno usufruire del servizio di trasporto, un dato in linea con quello registrato lo scorso anno. L’assessore alla Pubblica Istruzione, Nicola Corigliano, ha confermato la disponibilità di questo servizio in occasione della ripresa delle attività scolastiche.

Per quanto riguarda il servizio mensa, è stato concordato con i dirigenti scolastici che l’avvio sarà posticipato al 23 settembre, per consentire agli istituti di attrezzare le aule-mensa di loro competenza. Le famiglie che desiderano iscrivere i propri figli al servizio mensa possono ancora farlo, poiché le iscrizioni rimangono aperte.

“Per il secondo anno consecutivo, i servizi di trasporto e mensa partono con l’avvio dell’anno scolastico,” ha dichiarato l’assessore Corigliano, aggiungendo che “con il sindaco abbiamo programmato questa tempistica proprio perché si tratta di servizi fondamentali per garantire il diritto allo studio e fornire un supporto concreto alle famiglie. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto che ci consente di essere pronti per l’avvio di questo nuovo anno scolastico.”







ADVERTISEMENT

L’avvio puntuale di questi servizi rappresenta un elemento importante per il benessere degli studenti e delle loro famiglie, facilitando l’accesso all’istruzione e alleggerendo le responsabilità quotidiane dei genitori.