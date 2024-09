Sessione aperta il 1 ottobre per discutere il Piano regionale dei rifiuti e la questione ambientale crotonese.

Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 46 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone, è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica per il giorno 16 settembre 2024 alle ore 16:30, presso la Sala Consiliare. In caso di mancato raggiungimento del numero legale, la seduta verrà riconvocata per il 17 settembre alla stessa ora.

All’ordine del giorno sono previsti sette punti:

Interpello a risposta verbale al Sindaco riguardo la stagione estiva, presentato dai Consiglieri Fabrizio Meo e Carmen Giancotti (prot. n. 79102 del 29/08/2024). Relazione annuale sullo stato della detenzione carceraria, redatta dal Garante comunale dei diritti dei detenuti, Avv. Federico Ferraro (Prop. n. 48/2024 Settore 1). Modifiche e integrazioni del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale (Prop. n. 47/2024 Settore 1). Incarico di studio sul Piano Strutturale Comunale (PSC) affidato alla Seconda Commissione Consiliare Permanente del Comune di Crotone, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale (Prop. n. 46/2024 Settore 1). Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito della sentenza n. 448/19 del Giudice di Pace di Crotone (Prop. n. 143/2024 Settore 7). Riconoscimento di debito fuori bilancio per la sentenza n. 779/2021 del Giudice di Pace di Crotone, corretta con ordinanza del 05.07.2024 (Prop. n. 193/2024 Settore 7). Riconoscimento di debito fuori bilancio per la sentenza n. 1172/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Prop. n. 192/2024 Settore 7).

Il presidente del Consiglio Comunale, Dr. Mario Megna, ha firmato la convocazione per questa importante seduta.

Inoltre, in conformità con l’art. 30 dello Statuto Comunale e l’art. 44 bis del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, è stata convocata una sessione aperta del Consiglio Comunale per il giorno 1 ottobre 2024, alle ore 16:30. Anche in questo caso, in caso di mancato numero legale, la seduta sarà rinviata al 2 ottobre 2024. Il tema all’ordine del giorno sarà il Piano regionale dei rifiuti e la questione ambientale crotonese, con proposte e iniziative per affrontare questa cruciale tematica per la città.







Il presidente del Consiglio Comunale

Dr. Mario Megna