La comunità di Cirò Marina è stata colpita da una notizia drammatica che ha lasciato tutti sgomenti e affranti. Il Sindaco Sergio Ferrari ha comunicato pubblicamente la morte clinica del piccolo Dodò, una tragedia che ha scosso profondamente la città.

In una nota ufficiale, il Sindaco Ferrari ha espresso tutto il suo dolore: “Il piccolo Dodò è clinicamente morto. Questa è la tristissima notizia che oggi è arrivata e che mai avremmo voluto ricevere! Un’intera comunità è triste e sgomenta”. Parole cariche di emozione, che riflettono il senso di smarrimento e tristezza che ha pervaso l’intera città di fronte a questa terribile perdita.

Ferrari, rivolgendosi alle famiglie colpite, ha voluto esprimere un sentimento di vicinanza, non solo come rappresentante istituzionale, ma anche come padre: “Come padre, ancor prima che da primo cittadino, intendo esprimere a nome dell’intera comunità, un sentimento di sincero dolore e profondo cordoglio alle famiglie Filippelli e Puccio”. Un messaggio di solidarietà e affetto che unisce tutta la cittadinanza attorno a queste famiglie, immerse nel dolore.

In segno di rispetto e partecipazione al lutto che ha colpito le famiglie, il Comune ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Dodò, un gesto simbolico che sottolinea quanto questa perdita sia sentita a livello collettivo.







Il piccolo Dodò lascia un vuoto enorme, non solo nelle famiglie che lo amavano, ma in tutta la comunità di Cirò Marina, che oggi si stringe in un abbraccio silenzioso e commosso.

Ciao, piccolo Dodò…

L’intera città parteciperà al dolore, manifestando il proprio rispetto e affetto in una giornata di lutto cittadino, ricordando il piccolo con commozione e affetto.