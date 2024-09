L’US Catanzaro, storico club del calcio italiano, continua a investire con grande impegno nello sviluppo del suo settore giovanile, puntando sulla promozione dei valori etico-sportivi che costituiscono la base della formazione dei suoi giovani tesserati. In questa ottica, è stata annunciata una nuova e significativa collaborazione con l’ASD Nuova Era di Cirò Marina, presieduta da Francesco Medeo.

Questa partnership rappresenta un importante passo avanti per il Catanzaro, poiché la Nuova Era sarà l’unica società sportiva affiliata al club per l’intera provincia di Crotone, fungendo da punto di riferimento locale per il settore giovanile del glorioso club giallorosso. L’accordo non si limiterà alla semplice rappresentanza: l’ASD Nuova Era si occuperà infatti anche di servizi di scouting, visionando e segnalando giovani atleti con potenziale da inserire nel vivaio del Catanzaro.

L’iniziativa ha l’obiettivo di creare una solida rete sul territorio, permettendo al Catanzaro di scoprire nuovi talenti e di coinvolgere sempre più giovani calciatori, offrendo loro l’opportunità di crescere e migliorare all’interno di un percorso strutturato e legato ai principi di etica sportiva.







Questa affiliazione tra l’US Catanzaro e l’ASD Nuova Era rappresenta, dunque, un’importante occasione per rafforzare il settore giovanile, creando una sinergia che mira a far emergere i futuri campioni e a diffondere una cultura sportiva sana e formativa in tutta la provincia di Crotone.