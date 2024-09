Nel tardo pomeriggio dello scorso 12 settembre, quattro turisti, durante un’escursione alla ricerca di funghi nel bosco di Savelli, nella nota località Pino Grande, hanno perso l’orientamento, e, non sapendo più come proseguire, hanno chiesto aiuto al 112 NUE. I Carabinieri, dopo aver localizzato la posizione della richiedente, hanno immediatamente mobilitato un’importante catena di soccorso, inviando nella zona militari della Stazione Carabinieri di Savelli, del Nucleo Carabinieri Parco Mezzocampo e del Nucleo Carabinieri Forestale di Savelli, oltre ai Vigili del Fuoco di San Giovanni in Fiore, e mantenendo il contatto telefonico con la donna per tranquillizzarla sull’imminente arrivo dei militari. Dopo circa un’ora dalla richiesta di aiuto, con l’aiuto di lampeggianti e sirene, i Carabinieri hanno individuato i quattro turisti, rintracciandoli in località Serra Toppale. Fortunatamente, tutto è andato per il meglio: gli escursionisti, tutti in ottime condizioni di salute, sono stati riaccompagnati alle proprie autovetture.







