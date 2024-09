Si è conclusa la seconda edizione teatrale del Premio “KALENDAR” a Ciro’ voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Sculco e organizzata dalla Compagnia teatrale Krimisa. Diretta dal Direttore artistico Giovanni Malena. In una piazza gremita la compagnia ha presentato la favolosa commedia brillante ”Menecmi a Krimisa”, molto apprezzata e applaudita dal pubblico presente.Nel corso della serata sono state premiate le compagnie teatrali che hanno partecipato alla kermesse : la compagnia “II sorriso” di Isola Capo Rizzuto; la compagnia “I teatranti di Bisceglie”; la compagnia “Liberamente” di Rotonda, e la compagnia “Il teatro dei Visionari”. Il Premio Migliore Spettacolo è andato alla compagnia Teatrale “Liberamente” di Rotonda (PZ) con “ Che bel mestiere fare il giardiniere”, che ha incamerato anche la migliore regia e migliore caratterista a Silvestro Maradei. Il premio migliore attore è stato conferito a Francesco Tarantino, migliore attore non protagonista a Silvestro Di Sanzo e infine anche la migliore scenografia. E ancora, il premio migliore attrice e’ andata a Ivana Lindia della compagnia “Il teatro dei visionari” che ha visto premiata anche Maria Lezzi come migliore caratterista Femminile. Infine migliore attrice non protagonista e’ stata eletta Mirella Ferrari dei “Teatranti di Bisceglie”. Dunque una bella serata culturale che ha visto l’antico borgo primeggiare grazie all’impegno non indifferente del direttore artistico Giovanni Malena.







ADVERTISEMENT