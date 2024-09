Solo nella settimana scorsa, nel corso dei controlli nel capoluogo, i carabinieri della Compagnia di Crotone hanno segnalato alla Prefettura 23 soggetti come assuntori di sostanze stupefacenti, e denunciato un uomo ed una donna per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

In particolare, tra i soggetti segnalati, tutti controllati a Crotone e nei paesi limitrofi, trovati in possesso di sostanze di vario tipo, quali marijuana, hashish e cocaina, ci sono due donne ed un minore. Per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura per l’emissione dei provvedimenti di competenza. Per un uomo di 36 anni e per una donna di 19 anni, trovati in possesso di coltelli, si è proceduto invece alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Questi risultati sono solo piccola parte dell’azione di prevenzione e repressione degli illeciti che l’Arma svolge con impegno quotidiano, nell’ambito delle attività istituzionali a tutela della collettività.