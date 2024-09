Il Liceo Gravina di Crotone ha recentemente conquistato un prestigioso Diploma d’Onore al Festival Internazionale del “Cinema Povero” di Ispra, sul lago Maggiore, con il cortometraggio dal titolo evocativo “Summer Love”. Questo festival, istituito nel 2014, si propone di valorizzare e diffondere l’arte cinematografica, focalizzandosi su opere realizzate con budget limitati, dando così spazio a giovani artisti e a progetti che custodiscono un forte messaggio sociale.

“Summer Love” non è solo un’opera di intrattenimento; rappresenta una profonda riflessione sulla tragedia dell’immigrazione e delle vite spezzate nel Mediterraneo, un tema cruento che continua a colpire le coscienze contemporanee. Il titolo del cortometraggio richiama il naufragio del caicco “Summer Love” avvenuto il 26 febbraio 1923 a Steccato di Cutro, divenuto simbolo della speranza negata e del dolore delle vittime innocenti. Attraverso una narrazione articolata in tre capitoli — “Paura e Angoscia”, “Giustizia e Verità” e “Umanità e Speranza” — il film riesce a toccare le corde più profonde dell’animo umano.

Realizzato interamente da studenti, con tecniche artigianali e un forte impegno creativo, il cortometraggio si distingue per la scelta delle immagini, dei testi e delle musiche, rendendo tangibile l’epopea dell’emigrazione forzata. La colonna sonora, che include anche un brano della cantante senegalese Awa Fall, evoca una “nuova schiavitù” e denuncia l’indifferenza che circonda il fenomeno migratorio, invitando a una riflessione urgente e necessaria.

La sceneggiatura trae ispirazione dall’instant book “Quale Umanità?” dello scrittore Vincenzo Montalcini, che racconta il dolore dei testimoni e delle famiglie, evocando l’immagine commovente delle novantaquattro bare, tra cui quelle di trentacinque bambini, disposte in fila. Qui, le parole del poeta Pasolini nella sua “Profezia” servono a dare un senso all’impossibilità di giustificare una simile tragedia.







ADVERTISEMENT

Inoltre, il cortometraggio è già stato selezionato per la Selezione Ufficiale del Contest Orizzonti 2024 dell’i-Fest International Film Festival, nella splendida cornice del Castello Aragonese di Castrovillari ,un evento che promette di essere un’immersione totale nel mondo magico del cinema con oltre 160 proiezioni, anteprime, produzioni originali, rassegne, retrospettive, workshop, masterclass, contest, digital experience, VR, mostre multimediali attirando ospiti di rilevanza internazionale quali Aida Yespica, Raoul Bova, Matteo Garrone, Michele Placido, NinoFrassica, Stefano Reali, Luca Miniero, Daniele Ciprì e il Leone d’oro Milcho Manchevski. rendendo l’evento un fondamentale punto di incontro tra cultura e innovazione.

L’edizione 2024 dell’ I-Fest celebra i novant’anni della diva italiana Sophia Lauren e vede in gara sei concorsi internazionali che raccolgono il meglio della produzione internazionale e numerose opere in anteprima e vincitrici dei più importanti Festival al mondo tra cui Venezia, Cannes, Locarno e Clermont-Ferrand. I concorsi Doc, Short, Animazione, Feature Young, Short Young sono organizzati in Media Partnership con Rai Cinema Channel, SIAE ed Italian Film Institute e rappresentano oltre 45 paesi e circa 70 distribuzioni nazionali ed internazionali tra cui Premiere Film, Miyu, Shortcut, Pathos.

La partecipazione al Festival dal Liceo “G.V. Gravina” rappresenta non solo un traguardo per gli studenti e i docenti, ma anche un contributo significativo alla narrazione di storie che meritano di essere raccontate, sensibilizzando il pubblico su temi di grande attualità come la migrazione e il rispetto dei diritti umani. “Summer Love” si conferma quindi un’opera d’impatto, capace di unire arte e impegno sociale, in un momento storico in cui tali narrazioni sono più che mai necessarie.