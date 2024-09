Dopo gli interventi ammessi a finanziamento da parte della Regione Calabria per opere di demolizioni e ricostruzione e messa in sicurezza degli impianti cimiteriali dei comuni calabresi, si è appreso che il comune di Cirò è stato ammesso ad un finanziamento per € 135.503,45 , il sindaco Mario Sculco ha espresso soddisfazioni per un problema che a Cirò stava diventando un grosso problema per la mancanza di loculi che ad oggi pare ne siano rimasti solo 4. “Faremo da subito un progetto per l’esecuzione immediata dei lavori”- ha detto il primo cittadino.

Si legge sul documento della Regione Calabria:” Si rileva una crescente esigenza, dei comuni ricadenti nel territorio regionale, di contributi atti a incidere sugli impianti cimiteriali in considerazione del notevole incremento dei decessi per una popolazione sempre più anziana. Occorre, pertanto, intervenire per dare una risposta a tale esigenza sociale e sanitaria distinguendo due principali fattispecie di fabbisogno ossia quello destinato all’ampliamento degli impianti cimiteriali e quello, invece, destinato alla messa in sicurezza di impianti già esistenti e sufficienti alla domanda; che con Decreto n. 5967 del 28/04/2023, è stata indetta una manifestazione d’interesse per la ricognizione del fabbisogno finanziario per gli impianti cimiteriali; sono pervenute n. 239 istanze per le finalità di cui alla Manifestazione, per un totale di € 45.513.483,48; ed una riqualificazione Urbana” per interventi di ampliamento e messa in sicurezza degli impianti cimiteriali dei comuni calabresi per risorse pari ad € 30.000.000,00”. Intanto fa sapere il sindaco Sculco- “abbiamo avviati anche alcuni lavori di ripristino delle lampade votive per andare incontro alle esigenze dei cittadini”.