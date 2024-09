Inaugurato l’Area Fitness all’aperto del campo da calcio A5 di Sant’Elia, a tagliare il nastro il sindaco Mario Sculco , il consigliere con delega allo sport Giglio, presente l’assessore ai lavori pubblici Salvatore Giardino, il vice sindaco Fortunato Strumbo. A benedire la struttura il parroco don Massimo Sorrentino. “La neo struttura gremita da tanti bambini,accompagnati dai genitori, pronti a giocare il torneo inaugurale con le scuole calcio ASD Ypsicron Cirò e la Folgore Nuova Era, è a disposizione del comune, delle scuole e di tutta la cittadina ha detto il primo cittadino, per ora-prosegue- sarà gestita dalla associazione precedente in attesa dell’inaugurazione del campo sportivo quando avremo finalmente un unica struttura sportiva. All’interno della struttura oltre la palestra all’aperto, prosegueancora- si può godere di una bella sala convegni, di una terrazza con belvedere, una struttura completa di spogliatoi. Era da tanto tempo che a Cirò, si attivasse lo sport , prosegue il sindaco- per ora cominciamo dai bambini, poi quando sarà finito il campo sportivo grande entro l’anno, potremo avviare un unico centro sportivo ed una nuova squadra, in modo che Cirò possa diventare un polo sportivo; siamo completamente soddisfatto sia come sindaco sia come uomo sportivo e con me tutta l’amministrazione che ha lavorato affinchè oggi possiamo godere di questa bellissima struttura”. “Si è trattato di un progetto partito nel 2018 finanziato dalla Regione Calabria di circa 250 mila europer abbellire le aree degradate-ha detto l’architetto Vittoria Giardino, purtroppo- prosegue- negli anni abbiamo avuto qualche problema burocratico e tecnico e grazie all’impegno del sindaco Sculco siamo riusciti finalmente a tagliare oggi il traguardo”. Il Progetto è stato redatto dall’architetto Vittoria Giardino alla cui progettazione ha collaborato l’architetto Giovanni Ciccopiede, mentre la realizzazione della struttura è stata realizzata dalla ditta Varano Costruzioni s.r-l. “Abbiatene cura – questa è una bellissima struttura, un dono di Dio- il corpo ha bisogno di fare sport, ha detto nella sua omelia il parroco don Massimo- rivolgendosi ai bambini”.







