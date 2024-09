Share on Twitter

La scorsa notte, intorno alle 23:30, si è verificato un incidente stradale sulla Strada Provinciale 47 nel comune di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. La sala operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto una chiamata di emergenza che segnalava un’auto uscita fuori strada.

Una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sant’Anna è immediatamente intervenuta sul luogo dell’incidente. Al loro arrivo, hanno trovato una sola autovettura coinvolta, una Volkswagen Golf, che si era ribaltata fuori strada. All’interno del veicolo erano presenti due persone, già soccorse dal personale medico del 118, prontamente giunto sul posto. Le persone coinvolte sono state identificate come G.R., nato nel 1971, e suo figlio, nato nel 2001, entrambi residenti a Isola di Capo Rizzuto.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concentrato sul mettere in sicurezza il veicolo, che si trovava in una posizione pericolosa a bordo strada e presentava una perdita di liquidi dal vano motore. La squadra ha inoltre provveduto alla bonifica dell’area circostante per evitare ulteriori rischi.







Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per eseguire i rilievi necessari e ricostruire la dinamica del sinistro. Al momento, le cause che hanno portato l’auto a uscire di strada sono ancora in fase di accertamento.

Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, non si segnalano vittime.