In occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2024-2025, il Sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari, insieme all’Assessore alla Pubblica Istruzione, Avv. Mariagrazia Panebianco, ha rivolto un caloroso augurio a tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che paritarie. Il loro messaggio si è concentrato sull’importanza dell’impegno e dello studio, auspicando che i giovani possano vivere un anno di crescita personale e maturazione, finalizzato a formarli come cittadini responsabili e attivi all’interno della comunità.

Particolare attenzione è stata rivolta ai bambini che per la prima volta siederanno tra i banchi delle scuole dell’infanzia. Con grande soddisfazione, il Sindaco ha annunciato l’inaugurazione della rinnovata Scuola dell’Infanzia Artino, i cui lavori sono stati ultimati proprio in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. “Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri piccoli cittadini una struttura all’avanguardia, pensata per accogliere e favorire il loro sviluppo in un ambiente stimolante e sicuro”, ha affermato Ferrari.

Il messaggio ha poi sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale nella riqualificazione degli edifici scolastici, con particolare riferimento agli spazi educativi dell’Istituto Comprensivo Casopero-Filottete. Grazie alla collaborazione con la dirigente scolastica, i docenti, il personale amministrativo e i collaboratori scolastici, sono stati garantiti ambienti sempre più accoglienti, tra aule, laboratori e spazi comuni.

Questi interventi sono stati realizzati con l’obiettivo di far sentire gli studenti protagonisti del proprio percorso scolastico sin dal primo giorno. “Vogliamo che i nostri ragazzi trovino nelle scuole un ambiente favorevole all’apprendimento e allo sviluppo personale,” ha dichiarato il Sindaco Ferrari, “e per questo continueremo a lavorare affinché gli istituti siano luoghi dove sentirsi valorizzati e vivere in un clima costruttivo di convivenza e uguaglianza.”

L’amministrazione comunale si è anche espressa in favore di una scuola che sappia coniugare qualità ed equità, sostenendo i più deboli e riconoscendo i meriti senza lasciare indietro nessuno. “Siamo certi che con la collaborazione di tutti riusciremo a fronteggiare l’emergenza educativa che caratterizza il nostro tempo,” ha affermato Ferrari, “e a rafforzare un sistema scolastico che ha già dimostrato di essere in grado di raggiungere risultati importanti.”







Il Sindaco ha rivolto un ringraziamento particolare ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutto il personale che contribuisce al buon funzionamento delle scuole di Cirò Marina. In particolare, ha espresso gratitudine alla nuova dirigente dell’Istituto Comprensivo, la Prof.ssa Graziella Spinali, e alla Prof.ssa Emanuela Antonella Lucirino, sottolineando l’importanza di una collaborazione proficua nell’interesse degli studenti.

Il messaggio si è concluso con un affettuoso augurio rivolto a tutta la comunità scolastica, invitando tutti a vivere con intensità e consapevolezza questo nuovo anno scolastico, un periodo fondamentale per la crescita personale e la formazione sociale dei giovani.

L’inaugurazione della Scuola dell’Infanzia Artino e i miglioramenti apportati agli istituti scolastici segnano un importante traguardo per Cirò Marina, dove l’attenzione verso l’educazione e il benessere degli studenti è stata messa al centro delle politiche amministrative. Il Sindaco Ferrari ha concluso il suo intervento con un ultimo augurio di buon anno scolastico a tutti, esprimendo la speranza che ogni studente possa vivere con entusiasmo e curiosità le nuove esperienze che lo attendono.



Buon anno scolastico a tutti!