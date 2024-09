I volontari del gruppo :”Ti voglio bene Cirò”, nella mattinata di ieri hanno provveduto a raccogliere i rifiuti sparsi lungo la provinciale SP7 Cirò-Cirò Marina , coadiuvati dagli operatori ecologici che hanno ritirato lungo la strada,ben oltre 40 sacchi di rifiuti, raccolti dai volontari, tra plastica, vetro, carta, ed indifferenziata. Tra i volontari anche il vice sindaco Fortunato Strumbo e l’assessore Salvatore giardino. Una cattiva abitudine, per fortuna di pochi, quella di buttare rifiuti strada facendo, deturpando ed inquinando il paesaggio, nonostante i rifiuti urbani a Cirò, vengono raccolti porta a porta. I volontari partiti di primo mattino dall’area San Francesco all’ingresso del borgo, hanno provveduto a raccogliere i rifiuti buttati ai bordi della strada, scendendo verso la limitrofa Cirò Marina, percorrendo a piedi ben sette chilometri. E’ stato un grande e faticoso lavoro di squadra, che ha permesso di avere una strada più decorosa e senza rifiuti che ne imbruttivano il paesaggio. Ci vorrebbero più volontari come questi che agiscono per il bene del paese, i quali spesse volte su base volontaria in piazza Pugliese, hanno provveduto a fare piccole manutenzione come sostituire lampadine, a riparare una panchina, e tanti altri piccoli lavori. Purtroppo sono tante le aree in cui i rifiuti abbandonati primeggiano, come le strade che da Cirò scendono verso la Valle in zona Campanise, verso Crucoli passando per la strada che va al mare disseminata da pneumatici, la stessa zona della Marinella è invasa da rifiuti. Purtroppo almeno in queste zone sono prese di mira anche da altre comunità limitrofe. Basterebbe un pò di senso civico in più e senso di appartenenza ad un territorio, affinchè l’ambiente venga rispettato, dopo tutto un territorio sporco ed inquinato da rifiuti, non ci gratifica agli occhi dei passanti.







