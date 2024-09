Share on Twitter

Share on Facebook

Il Commissario Brambilla: “Misura necessaria per ridurre le attese dei cittadini e migliorare il servizio”

Ridurre le attese e migliorare il servizio dei prelievi sanguigni. A tal fine, l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, guidata dal Commissario straordinario Antonio Brambilla, ha predisposto un orario di apertura più ampio per quanto riguarda le prenotazioni ed il pagamento del ticket per gli esami di laboratorio da effettuare al San Giovanni di Dio. A partire da lunedì 23 settembre, infatti, presso la sede del Cup di Largo Bologna, nel padiglione antistante il Pronto Soccorso, ogni lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 17.30, sarà possibile prenotare i prelievi del sangue, da effettuare entro i cinque giorni successivi alla prenotazione.







ADVERTISEMENT

“La misura è risultata necessaria per ottimizzare la gestione dei flussi presso la sala prelievi dell’ospedale, che ora si concentrano solo di mattina – dichiara il Commissario Brambilla – essendo tra l’altro terminate le prestazioni a budget presso i laboratori privati. Questa Azienda sanitaria ha pensato quindi di incrementare gli orari dedicati alle prenotazioni, in modo da poter programmare meglio il lavoro, velocizzare i tempi di accettazione e delle prestazioni, evitando l’affollamento ed agevolando i cittadini, in primis i numerosi pazienti fragili e gli anziani che necessitano di prelievi del sangue”.