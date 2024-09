Ci sono buone notizie per la viabilità delle città del territorio!

La Provincia di Crotone ha, infatti, ottenuto un finanziamento complessivo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di euro 6.480.090,95, riferito al Programma quinquennale del DM 101/2022. Si tratta del Decreto 26 aprile 2022 reg. n. 101 – dal titolo “Ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle città metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 154 del 4 luglio 2022.







Il MIT ha inteso finanziare, con somme ripartite di anno in anno, importanti interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale.

Il raggiungimento di questo obiettivo è il risultato del lavoro di squadra del settore Lavori pubblici – Viabilità e Infrastrutture stradali, coordinato dal dirigente Francesco Benincasa e dell’attenzione del Presidente Sergio Ferrari che ha reso concreto il suo impegno verso i cittadini, al fine di migliorare la viabilità dei territori – sia sulle strade principali che interne – e di favorire collegamenti rapidi che uniscano i territori del circondario consentendo di transitare in sicurezza. “Continuiamo a discutere di fatti concreti, finanziamenti e progetti – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari – perché il nostro territorio ha bisogno di far valere il suo diritto alla viabilità su tutte le strade. Siamo quindi soddisfatti del risultato raggiunto grazie al proficuo lavoro degli uffici del settore Lavori pubblici – Viabilità e Infrastrutture stradali e grazie all’attenzione del MIT. A partire da questo importante finanziamento di oltre 6 milioni di euro si potrà infatti accedere, per le prossime annualità ad altre somme che, per i territori del crotonese, potrebbero fare la differenza intervenendo sull’adeguamento e la messa in sicurezza di tutte le strade”.