Share on Twitter

Share on Facebook

Contro l’abbandono indiscriminato di ingombranti.

Controlli, con l’ausilio di fototrappole, che si effettuano in tutti i quartieri cittadini.

Nello specifico è stato individuato, attraverso le fototrappole, una persona che abbandonava materiali ingombranti in zona Farina.







ADVERTISEMENT

Lo stesso è stato identificato e sanzionato.

Prosegue, inoltre, anche il servizio in borghese con relativi appostamenti.

Nel centro storico cittadino sono state elevate contravvenzioni per deposito fuori dai cassonetti ed in orari non consentiti.