Crotone, 19 settembre 2024 – Questa mattina, intorno alle ore 09:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Crotone è intervenuta per un incendio che ha coinvolto un’autovettura sulla Statale 106, al chilometro 240 II.

Il veicolo coinvolto, una Peugeot 308, procedeva in direzione Crotone quando, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco durante la marcia. Il conducente, identificato come P.A., nato nel 1979, ha notato del fumo provenire dal veicolo e ha immediatamente allertato i soccorsi. Fortunatamente, è riuscito a mettersi in salvo, uscendo dall’abitacolo prima che le fiamme si propagassero.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, le fiamme avevano già avvolto la parte anteriore dell’auto. Gli operatori hanno avviato tempestivamente le operazioni di spegnimento, impedendo che l’incendio distruggesse completamente il veicolo. Una volta domate le fiamme, è stata messa in sicurezza l’area circostante per evitare ulteriori rischi.







Sul posto sono intervenuti anche gli operatori dell’ANAS per il ripristino della sede stradale, insieme a Polizia e Carabinieri per effettuare i rilievi necessari e chiarire la dinamica dell’incidente.

Fortunatamente, non si registrano feriti.