Il 17 settembre, a San Giovanni in Fiore, si è svolta la presentazione del libro Joachimswege in Kalabrien di Thomas Raiser, un’opera pubblicata in lingua tedesca che ha suscitato grande interesse tra il pubblico locale e internazionale. Il volume, dal titolo Il Cammino di Gioacchino: trekking, ciclismo, pellegrinaggio sulle tracce di Gioacchino da Fiore, è stato pubblicato da Regenten per le edizioni Pubblisfera e celebra la storia e la natura della Calabria.

Uno degli aspetti più apprezzati del libro è senza dubbio il contributo dell’architetto, regista e scultore Giuseppe Capoano, originario di Cirò Marina. Capoano ha arricchito l’opera con 40 illustrazioni che ripercorrono i momenti salienti della vita di Gioacchino da Fiore. Le sue creazioni grafiche non solo accompagnano il lettore lungo i cammini descritti da Raiser, ma aggiungono una dimensione visiva e artistica che rende il libro unico nel suo genere.

Le illustrazioni di Capoano non sono semplici disegni: attraverso la sua maestria, egli è riuscito a catturare l’essenza storica e spirituale di Gioacchino da Fiore, esaltando il connubio tra paesaggio, fede e cultura. Il suo lavoro emerge come un vero e proprio viaggio dentro il viaggio, offrendo un’esperienza visiva che amplifica il significato dei luoghi raccontati dall’autore.

Thomas Raiser, esperto viaggiatore e amante della natura e della storia calabrese, nel suo libro descrive i cammini che conducono da Lamezia Terme a San Giovanni in Fiore, passando per luoghi simbolici come Celico, città natale di Gioacchino, e San Martino di Canale, luogo del suo decesso.

La presentazione del libro ha visto la partecipazione di numerose figure di spicco, tra cui l’autore Thomas Raiser e Giuseppe Riccardo Succurro, presidente del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti, che ha moderato la serata. Tra i presenti vi erano anche Antonello Martino, assessore al turismo di San Giovanni in Fiore, i presidenti delle associazioni legate ai cammini, Pasquale Cimino e Francesco Scarpelli, e Francesco Oliverio con il professor Mario Basile in rappresentanza della casa editrice Pubblisfera. Gli editori Martin Hartmann e Martina Rieg, provenienti da Berlino, erano presenti per testimoniare il successo del progetto.







La serata è stata ulteriormente impreziosita dalla performance musicale del giovane Francesco Reale, originario di Celico, che ha presentato una commovente esibizione di musica spirituale.

Con grande attesa si attende la pubblicazione della versione italiana del libro, che permetterà a un pubblico più ampio di apprezzare l’opera.

In conclusione, la presentazione di Joachimswege in Kalabrien ha offerto un’esperienza ricca di cultura e spiritualità, grazie all’armonioso intreccio tra il testo di Thomas Raiser e le straordinarie illustrazioni di Giuseppe Capoano, che continuano a suscitare emozioni e riflessioni tra coloro che desiderano scoprire i segreti della Calabria e della figura di Gioacchino da Fiore.