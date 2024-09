Share on Twitter

La Lega Navale di Cirò Marina è orgogliosa di presentare la quarta edizione de “La Rotta”, un evento attesissimo che si svolgerà nel weekend del 21 e 22 settembre 2024. Questa manifestazione promette di offrire una combinazione di avventura in mare, cultura e divertimento, attirando appassionati di vela e amanti della storia e delle tradizioni locali.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’evento si terrà solo in serata.

Programma dell’evento

Il programma di “La Rotta” è ricco di attività che si snodano tra Crotone e Cirò Marina, con momenti dedicati alla navigazione, alla cultura e al teatro.

Sabato 21 Settembre 2024

– Lo Skipper meeting si terrà presso lo YKC, dove gli equipaggi si incontreranno per discutere i dettagli della traversata. Ore 10:00 – Le barche partiranno dal Porto di Crotone, dando il via alla rotta verso Cirò Marina.

– La Lega Navale di Cirò Marina offrirà un buffet a tutti i partecipanti, un momento conviviale per condividere esperienze e racconti di mare. Ore 22:30 – La serata si concluderà con uno spettacolo teatrale della Compagnia Teatrale “Krimisa”, che allieterà gli ospiti con una rappresentazione coinvolgente.

Domenica 22 Settembre 2024







– La mattina sarà dedicata alla cultura con una visita guidata al Museo Civico Archeologico di Cirò Marina e al Museo della LINCE, offrendo l’opportunità di scoprire le meraviglie storiche e archeologiche della zona. Ore 12:00 – Conclusa la visita, si ripartirà in rotta verso Crotone, concludendo così questo emozionante weekend in mare.

“La Rotta” rappresenta un’occasione unica per vivere un fine settimana all’insegna della navigazione e della scoperta delle bellezze storiche della Calabria. Oltre alla navigazione, l’evento propone momenti di socialità e cultura, rendendolo un’esperienza completa e adatta a tutta la famiglia. Non solo i velisti, ma anche gli appassionati di storia e di teatro troveranno in questo weekend motivi di interesse e divertimento.

La Lega Navale di Cirò Marina invita tutti a partecipare a questa manifestazione, simbolo di unione tra mare e cultura, che celebra le tradizioni e la bellezza del nostro territorio.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la sede della Lega Navale di Cirò Marina.