Oggi, 20 settembre 2024, i Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, con il supporto dei reparti di Catanzaro, Vibo Valentia, Cosenza e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno eseguito un importante provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Il provvedimento ha riguardato 31 persone, indagate a vario titolo per gravissimi reati, tra cui “associazione per delinquere di tipo mafioso”, “estorsione”, “usura”, “danneggiamento”, “associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti”, nonché vari reati in materia di armi, esplosivi e stupefacenti. Tra gli indagati, per 15 è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per 7 gli arresti domiciliari e per 9 l’obbligo di dimora.







L’operazione è stata condotta nell’ambito di un’indagine preliminare ancora in corso, il cui obiettivo è smantellare una rete criminale di stampo mafioso, attiva in diverse aree della Calabria. Si ritiene che il gruppo criminale fosse responsabile di una vasta gamma di attività illegali, con particolare riferimento al traffico di stupefacenti e all’uso di armi.

Le autorità competenti hanno annunciato una conferenza stampa, che si terrà alle ore 11.00 di oggi presso i locali della Procura della Repubblica di Catanzaro, dove verranno forniti ulteriori dettagli sull’operazione e sulle indagini in corso.