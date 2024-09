È stata recentemente fondata Siamochef, una nuova associazione enogastronomica dedicata a tutti gli amanti della cucina e del buon vino. Il presidente dell’associazione ha espresso grande entusiasmo per questo nuovo progetto, nato dalla passione per la valorizzazione della cultura gastronomica.

La missione di Siamochef è quella di promuovere e diffondere la cultura enogastronomica, del territorio locale, attraverso una serie di eventi, corsi di cucina e degustazioni. L’obiettivo è quello di riscoprire e far conoscere le tradizioni culinarie locali, mettendo in risalto le eccellenze e i sapori autentici che caratterizzano la cucina italiana.

L’associazione intende creare un punto di incontro per tutti coloro che desiderano esplorare e apprezzare le ricchezze culinarie, offrendo uno spazio in cui si possa condividere la passione per il cibo e il vino in un ambiente conviviale e aperto.







I primi corsi di cucina organizzati da Siamochef sono già in programma e i dettagli possono essere trovati nelle locandine allegate. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare e a unirsi all’associazione per scoprire insieme il piacere della buona tavola e delle tradizioni culinarie.