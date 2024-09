Share on Twitter

Presso la sede della Pro Loco di Strongoli, nei giorni scorsi, si svolto il secondo incontro del progetto “Giovani e legalità on the road” realizzato dall’Associazione Volontari di strada odv, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Calabria, Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità – Settore Politiche Giovanili e Sport – Pari Opportunità.

Dopo i saluti del Presidente della Pro Loco, Edoardo Piscitelli, sono intervenuti Aldo Pirillo, Presidente dell’Associazione Volontari di strada odv, per presentare il progetto rivolto ai giovani, avente come obiettivo quello di promuovere la cultura della legalità e contrastare le devianze giovanili. E’ intervenuto, altresì, Pino De Lucia, che nel suo intervento ha proposto esempi concreti di condotte deviate di alcuni giovani caduti nel tunnel della droga ed i percorsi di recupero dagli stessi compiuti presso le comunità terapeutiche. La Dott.ssa Giovanna De Lucia, nel suo intervento, ha, invece, illustrato quelle che sono le cause ed i comportamenti dei giovani affetti dalla dipendenza dal gioco, evidenziando la possibilità di ricevere aiuto del tutto gratuito ed anonimo dal sistema sanitario nazionale e dalle associazioni del terzo settore. Tutti i presenti hanno dimostrato grande interesse verso le tematiche trattate, rivolgendo numerose domande ai relatori.