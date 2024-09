21 Settembre 2024

Screenshot

CROTONE: Martino, Tarantino, D’Amora, Tosto (25’st Peri), Galardo, Maffei (1’st Loiacono), Buonaccorsi, Sgro (1’st Bianchi), Afferri (16’st Caccioppoli), Ambrogio (16’st Vrenna), Terrasi. All. Lomonaco

ASCOLI: Sciammarella; Caucci, Brown-Samper (46’ Deriu), Russo, Zagari, Di Teodoro, Ciccanti (70’ Lo Scalzo), Dodde (70’ Di Salvatore), Colaiacomo (78’ Finotti), Lattanzi, Gorica (85’ Kinkela). All. Ledesma

ARBITRO: Giordano di Matera

MARCATORI: 40’pt Zagari (A), 42’pt D’Amora (C)

AMMONITI: Ciccanti, Gorica, Dodde (A); Galardo, Tosto, Martino, Bianchi (C)







Qui di seguito alcuni scatti dell’esordio degli squaletti al Settore B.