14 SETTEMBRE 2024

CROTONE: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Armini, Giron; Vitale (34’st Rojas), Gallo (23’st Schirò), Silva; Spina (23’st Stronati), Gomez (43’st Chiarella), Oviszach (34’st Kolaj). A disp. : Sala, Martino, Di Pasquale, D’Aprile, Rispoli, Vinicius, Groppelli, Cantisani, Aprea, Kostadinov. All. Longo







MESSINA: Curtosi; Lia, Manetta, Marino, Salvo (18’st Ortisi); Pedicillo, Anzelmo (18’st Petrucci), Garofalo (35’st Mamona); Anatriello, Luciani (18’st Re), Petrungaro (35’st Petrungaro). A disp. : Krapikas, Di Bella, Ndir, Rizzo, Adragna, Morleo, Frisenna. All. Modica



ARBITRO: Turrini di Firenze

MARCATORI: 18’pt Oviszach (C), 27’st Silva (C)

AMMONITI: Lia (M), Guerini (C), Ortisi (M), Silva (C)

Spettatori: 3.822