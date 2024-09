ADVERTISEMENT

22 SETTEMBRE 2024

PICERNO: Summa; Pagliai (34’st Papini), Gilli, Allegretto, Guerra; Franco, De Ciancio (34’st Pitarresi); Energe (Vitali), Petito, Esposito (16’st Volpicelli); Maiorino (16’st Santarcangelo). A disp. : Merelli, Seck, Ragone, Santi, Cecere, Cardoni. All. Tomei

CROTONE: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti (1’st Di Pasquale), Armini, Giron; Silva, Gallo (37’st Stronati), Vitale (37’st Schirò); Spina (8’pt Tumminello), Gomez, Oviszach (27’st Aprea). A disp. : Sala, Martino, D’Aprile, Rispoli, Akpa Akpro, Cantisani, Rojas, Kostadinov, Chiarella. All. Longo

ARBITRO: Calzavara di Varese

MARCATORI: 7’pt autorete Armini (P), 30’pt Cargnelutti (C), 35’pt e 47’pt Energe (P), 43’pt rig. Maiorino (P), 30’st Volpicelli (P)

AMMONITI: Pagliai (P), De Ciancio (P), D’Alterio (C), Gallo (C)