Parrilla ha brillato nella finale del Campionato Italiano di Moto d’Acqua 2024 – “Grand Prix Città di Fiumicino – Trofeo Regione Lazio”, conquistando un entusiasmante secondo posto. Unico rappresentante calabrese in gara, Parrilla si è confermato tra i protagonisti nazionali di questo sport, sfidando oltre 150 piloti provenienti da tutta Italia in una competizione adrenalinica e di altissimo livello.

La grinta e la determinazione di Parrilla lo hanno portato a salire sul podio, aggiungendo così un altro importante risultato al suo già ricco palmares. Il pilota vanta infatti numerosi successi: 4° classificato nel Campionato Nazionale Runabout F2, Campione Regionale Puglia, vincitore dell’unica tappa calabrese interregionale e 2° classificato nella gara del Campionato Italiano di Endurance F2, sempre a Fiumicino. Questi risultati dimostrano la sua continua crescita nel mondo della moto d’acqua e il suo posizionamento tra i migliori piloti italiani.

Imprenditore 40enne residente a Cariati, Parrilla ha coltivato la passione per la moto d’acqua per circa sei anni, con il costante supporto della sua famiglia, che lo accompagna e sostiene in tutte le competizioni. In ogni gara, il Team Fico Sport Nautica di Cirò Marina ha fornito il supporto tecnico indispensabile per affrontare al meglio le sfide.







ADVERTISEMENT

Giuseppe Parrilla rappresenta un esempio per i giovani calabresi che si affacciano al mondo dello sport, dimostrando come la passione e la dedizione possano portare a risultati di rilievo. Lo sport della moto d’acqua, in continua espansione, non solo coinvolge numerosi appassionati, ma contribuisce anche a promuovere il turismo e le bellezze del territorio italiano attraverso le sue spettacolari competizioni.

Con il suo talento e la sua determinazione, Giuseppe Parrilla è pronto a portare in alto il nome della Calabria, dimostrando che anche da una piccola realtà come Cariati è possibile raggiungere i vertici dello sport a livello nazionale.