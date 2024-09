Share on Twitter

Nella mattinata del 26 settembre, i militari della Stazione di Caccuri hanno salvato un cucciolo di cane che vagava pericolosamente tra le macchine di passaggio lungo la SP 58.

I carabinieri, nel transitare la sopracitata strada notavano un cucciolo di cane meticcio, che vagando, visibilmente spaventato, sul ciglio della strada rischiava di essere investito.







Nell’immediatezza i militari si sono avvicinati all’animale, tranquillizzandolo e allontanandolo dalla strada evitandogli quindi una morte quasi certa; proprio in quel momento si trovava a passare un Carabiniere in pensione, che alla vista dei militari si è avvicinato a loro offrendosi di prendersi in cura il cucciolo appena salvato.

Anche tramite questi piccoli gesti l’Arma dei Carabinieri testimonia la presenza sul territorio, dimostrando materialmente uno dei valori più importanti su cui si fonda la storica Istituzione, ovvero aiutare i più deboli, tutelando – come in questo caso – anche la salute dell’ambiente e la vita degli animali.