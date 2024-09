Il personale dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha denunciato un giovane crotonese di 24 anni, trovato in possesso di 14 grammi di hashish suddivisi in nove involucri, di un bilancino elettronico di precisione e numerose bustine utilizzate per il confezionamento della sostanza, nonché di tre manufatti pirotecnici non classificati e privi di alcuna marcatura.

Gli agenti, nel corso del normale servizio di controllo del territorio, hanno notato il giovane che, alla vista degli operatori, ha accelerato il passo al fine di eludere un possibile controllo, per cui lo hanno raggiunto ed hanno proceduto ad effettuare una perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire tre involucri di sostanza stupefacente.

Il controllo è stato esteso alla sua abitazione, ove sono stati rinvenuti altri involucri di hashish e un bilancino elettronico, nonchè tre manufatti pirotecnici privi della marcatura CE.







L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, fabbricazione e commercio abusivi di materiali esplodenti, e omessa denuncia degli stessi.

Inoltre, nel corso di ulteriori controlli, sono stati rinvenute diverse dosi di stupefacenti (cocaina, hashish, marjuana), detenute per uso personale, che hanno determinato la segnalazione al Prefetto di sette persone, per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.