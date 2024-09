Share on Twitter

Lunedì 7 ottobre 2024 partirà ufficialmente il servizio di Refezione Scolastica per tutti gli istituti del territorio. È quindi il momento per i genitori di procedere con le iscrizioni o le conferme per i propri figli.

Novità 2024/2025: nei plessi Artino, Butera e Capo Trionto, sarà attivato il servizio di porzionatura dei pasti. Questo significa che il primo e il secondo piatto verranno impiattati direttamente in loco, garantendo una maggiore qualità e freschezza del cibo.

Nuovi iscritti : è necessario completare la procedura di iscrizione esclusivamente tramite la piattaforma Donacod. Per accedere, visitare il sito Donacod e inserire il codice esterno XP-95 .

: è necessario completare la procedura di iscrizione esclusivamente tramite la piattaforma Donacod. Per accedere, visitare il sito Donacod e inserire il codice esterno . Alunni già iscritti: basterà confermare l’iscrizione selezionando la voce “Iscrivi alunno per l’anno in corso” all’interno della stessa piattaforma.

Si raccomanda ai genitori di procedere con le iscrizioni il prima possibile per garantire un servizio rapido ed efficiente.