Nella giornata di giovedì 19 settembre, nella splendida cornice del Palazzo dei Musei di Cirò, si è tenuta una importante iniziativa nata dall’entusiasmo che da sempre contraddistingue Niki Defranco, presidente delle sedi cittadine di Avis e Pro Loco, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Crotone.

Il tema dell’evento riguardava l’importanza degli screening oncologici quale fondamentale presidio di promozione della salute in cui il cittadino svolge un ruolo attivo nel rafforzare il proprio stato di salute tramite scelte consapevoli. L’obiettivo finale di un programma di screening organizzato è quello di ridurre la mortalità e l’incidenza di patologie prevenibili, attraverso l’esecuzione di indagini diagnostiche di facile esecuzione che consentano di intervenire tempestivamente, nella quasi totalità dei casi, con trattamenti poco invasivi e conservativi.

Un focus particolare è stato dedicato alla prevenzione del tumore del colonretto, rivolto a donne e uomini di 50-69 anni di età, attraverso la distribuzione dei kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. A tale riguardo è da evidenziare l’elevata partecipazione della cittadinanza. Sono stati consegnati 73 kit per un tasso di partecipazione del 20% in relazione alla popolazione target.







Nel ringraziare le donne e gli uomini dell’Avis “Damiano Russo” e della Pro Loco “Luigi Lilio” per l’impeccabile organizzazione e la calorosa accoglienza, il referente del Centro Screening dell’ASP di Crotone, dott. Domenico Flotta, ha evidenziato che il risultato ottenuto è molto incoraggiante e testimonia la voglia dei cittadini di essere protagonisti nel tutelare la propria salute. Durante l’evento è emersa la necessità di organizzare giornate dedicate alla salute femminile.

In considerazione dell’enorme successo, l’ASP di Crotone rende noto che verranno calendarizzati ulteriori incontri, con particolare attenzione verso le comunità periferiche, in modo da avvicinare i servizi di prevenzione ai cittadini.