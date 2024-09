L’incoronazione per mano dell’Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria Mons. Fortunato Morrone.

È stato un evento straordinario quello che ha vissuto la comunità di Marinella di Bagnara Calabra. La tanto attesa incoronazione dell’effige della Madonna di Porto Salvo e del Bambinello è avvenuta nella giornata del 27 settembre scorso, durante la grande festa Patronale. Il sacro rito è stato presieduto dall’Arcivescovo di Reggio Calabria – Bova, Mons. Fortunato Morrone, concelebrato dal parroco della Chiesa di Maria SS di Porto Salvo, Don Pasquale Lombardo, da numerosi sacerdoti, alla presenza del Sindaco di Bagnara, Adone Pistolesi, di autorità politiche e militari. La solenne cerimonia ha visto la partecipazione di tantissimi fedeli, provenienti anche dai paesi vicini. Le corone poste sul capo della Madonna e del Bambinello sono opere realizzate dal maestro orafo Michele Affidato, conosciuto ed apprezzato, a livello nazionale ed internazionale, per le sue tante creazioni di opere di arte sacra. Il lavoro di Affidato rappresenta il culmine di un percorso spirituale e comunitario iniziato il 13 luglio scorso, quando, nella suggestiva cornice del sagrato della Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo, si è svolta la toccante cerimonia di fusione degli ex voto. Questo rito antichissimo, oltre ad avere un alto valore simbolico, riflette il legame indissolubile tra la comunità e la presenza della Vergine di Porto Salvo. Le corone in argento, galvanizzate in oro, sono state realizzate interamente a mano con cesellatura di elementi floreali, alternati a raffigurazione di conchiglie, stelle ed altri elementi, ottenuti mediante la tecnica della fusione a cera persa. Nelle corone sono state incastonatepietre di topazi azzurri naturali. Le opere benedette da Papa Francesco lo scorso 28 di agosto, ha visto in Piazza San Pietro la presenza di numerosi fedeli provenienti da Bagnara. Questo insieme a tutti gli altri incontri rappresentano per Michele Affidato un significativo riconoscimento del percorso artistico nella realizzazione di tante opere di arte sacra. Infatti,recentemente, il maestro, orafo del Vaticano, insieme a suo figlio Antonio hanno avuto l’onore di presentare a Papa Francesco leformelle scultoree bronzee, commissionate dalla Segreteria di Stato Vaticana, destinate ai Capi di Stato e di Governo di tutto il mondo. Le formelle, ispirate al Magistero Pontificio, affrontano temi cari al Pontefice come la pace, la solidarietà e la cura del creato, trasmettendo un messaggio universale di amore e fratellanza. L’arcivescovo Mons. Morrone insieme al parroco di Bagnara Calabra, Don Pasquale Lombardo, hanno espresso profonda gratitudine verso Michele Affidato per aver saputo incarnare, con la sua arte, il forte legame affettivo e devozionale della comunità verso la Madonna di Porto Salvo. La solenne incoronazione della statua della Madonna segna un nuovo capitolo nella storia della devozione mariana a Bagnara Calabra, una tradizione che continua a rinnovarsi e a rafforzarsi attraverso la fede e l’arte.