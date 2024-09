29 SETTEMBRE 2024







POTENZA: Alastra; Riggio, Sciacca, Verrengia, Rillo (48’st Burgio); Castorani (5’st Ghisolfi), Felippe, Erradi (34’st Firenze); Vilardi (5’st Schimmenti), Caturano, D’Auria. A disp.: Cucchietti, Galiano, Galletta, Ferro, Rossetti, Millesi, Selleri, Burgio, Rosafio. All. De Giorgio



CROTONE: Sala; Rispoli (26’st Guerini), Cargnelutti, Di Pasquale, Giron (22’st Armini); Gallo, Schirò; Oviszach (41’st Silva), Tumminello (26’st Stronati), Vitale (41’st Rojas); Gomez. A disp.: D’Alterio, Martino, D’Aprile, Akpa Akpro, Kostadinov, Kolaj, Cantisani, Aprea, Chiarella. All. Longo

ARBITRO: Grasso di Ariano Irpino

MARCATORI:19’pt, 44’pt e 2’st Gomez (C), 42’pt Caturano (P), 13’st Schimmenti (P), 35’st Ghisolfi (P)

AMMONITI: Erradi (P), Silva (C), Rispoli (C), Gomez (C), Guerini (C), Felippe (P), Gallo (C)