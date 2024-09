Share on Twitter

Nella giornata di ieri, presso la Sala Giunta del Comune di Crotone, si sono svolte le elezioni per la selezione dei Comuni membri del Consiglio Direttivo d’Ambito dell’Autorità “Rifiuti e Risorse Idriche” della Calabria (ARRICAL). All’evento hanno partecipato i sindaci dei Comuni della provincia, chiamati a votare per eleggere i rappresentanti che faranno parte del nuovo Consiglio Direttivo.

Le operazioni di voto si sono concluse alle ore 22:00, registrando una partecipazione attiva e significativa da parte degli amministratori locali. Al termine delle procedure di scrutinio, sono stati annunciati i sindaci eletti: Sergio Ferrari, sindaco di Cirò Marina, Alfonso Dattolo, sindaco di Rocca di Neto, e Luigi Rizzuti, sindaco di S. Nicola dell’Alto.

Inoltre, il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, farà parte di diritto del Consiglio Direttivo, confermando così la presenza della città capoluogo in un organo di fondamentale importanza per la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche della regione.

L’ARRICAL svolge un ruolo chiave nella gestione sostenibile delle risorse ambientali in Calabria, con particolare attenzione alla pianificazione e controllo del ciclo dei rifiuti e della gestione idrica, tematiche sempre più centrali per lo sviluppo del territorio e il benessere dei cittadini.







Le elezioni appena concluse rappresentano un momento importante per la governance regionale, poiché il nuovo Consiglio Direttivo sarà chiamato a delineare strategie di intervento efficaci per il miglioramento dei servizi ambientali, in un’ottica di tutela del territorio e delle risorse naturali.

