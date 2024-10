Saranno 4 i nuovi posti da assegnare grazie al nuovo concorso al comune di Cirò, la Stazione Unica appaltante dei Concorsi della Provincia di Crotone” indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato part-time al 50% di agente di polizia locale profilo professionale – area degli istruttori – ex cat. c – posizione economica c1 – presso il comune di Ciro’.

Il bando partito il 18 settembre e scade il 18 ottobre, riguardano tre vigili categoria C part time e un amministrativo categoria C part time. “La cosa che più mi orgoglisce come assessore al personale – ha detto il vice sindaco Fortunato Strumbo- che avremo altri quattro nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato a Cirò che vanno ad aggiungersi agli altri quattro posti già assegnati: due autisti di bus scuola e due impiegati nell’area anagrafe e al protocollo, quindi- prosegue- in due anni e mezzo di amministrazione circa, abbiamo creato otto nuovi posti di lavoro, considerando che a Ciro non si assume una persona dall’inizio degli anni 2000 o giù di lì, quindi nonostante tanti problemi, e ritardi, dovuti chiaramente a cose tecniche, a Ciro ci sono otto nuove assunzioni in due anni.

Chiaramente il risultato- conclude- è l’obiettivo di tutta l’amministrazione Sculco, che anche nella campagna elettorale avevamo detto che era un nostro punto prioritario, rimpiazzare tutti gli uffici sprovvisti di personale con qualifiche superiori, quindi un’altra promessa mantenuta dall’amministrazione di Mario Sculco”. E ancora- ha detto Strumbo:” I concorsi verranno espletati dalla Provincia di Crotone, in modo trasparente e nel rispetto delle regole, e che vinca il migliore”.