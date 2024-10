Gli squaletti della Rari Nantes Auditore Under 14 hanno ottenuto un eccellente secondo posto nel torneo pre-season svoltosi a Santa Maria Capua Vetere, dimostrando grande determinazione nonostante le poche settimane di preparazione alle spalle. La squadra crotonese, unica rappresentante calabrese alla competizione, si è confrontata con alcune delle realtà più importanti di Campania e Lazio, lasciando un segno positivo in vista della prossima stagione.

Guidati dai mister Fusto e Ciligot, i giovani atleti hanno concluso brillantemente al primo posto il girone eliminatorio, superando le altre quattro squadre del gruppo. Il loro percorso si è distinto per una serie di vittorie importanti: nella prima giornata hanno battuto la Swim Academy e la Balnea, mentre nella seconda giornata hanno superato il XXV Ponti. Questi risultati hanno garantito loro l’accesso alla finalissima, dove si sono arresi ai pari età della Roma Vis Nova.







Nonostante la sconfitta in finale, la prestazione degli squaletti rimane notevole. La squadra, composta da una rosa giovane ma molto competitiva, ha dimostrato di avere le carte in regola per essere protagonista nel prossimo campionato regionale. Sicuramente, i biancazzurri continueranno a far parlare di sé e a crescere sotto la guida esperta dei loro allenatori.