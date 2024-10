Share on Twitter

Antonio, Pino e Samuel Russo

Pino Russo, un giovane pizzaiolo di 22 anni originario di Cirò Marina, ha conquistato il mondo della pizza con la sua straordinaria abilità e dedizione. Cresciuto in Belgio, dove si è trasferito con la sua famiglia all’età di 12 anni, Pino è figlio di Antonio Russo, anch’egli calabrese, nato a Cirò Marina ma trasferitosi nelle vicinanze di Catanzaro prima di emigrare in Belgio.

La passione per la pizza ha radici profonde nella famiglia Russo: la pizzeria di famiglia è diventata il trampolino di lancio per la carriera di Pino, che ha presto dimostrato un talento eccezionale nel mondo delle competizioni culinarie. Nonostante la giovane età, Pino ha già ottenuto numerosi riconoscimenti, sia a livello nazionale che internazionale. Per due anni consecutivi, è stato eletto il miglior pizzaiolo del Belgio, un titolo che testimonia la sua maestria e creatività nella preparazione della pizza.

Il trionfo al Campionato del Mondo di Pizza 2024

Nel 2024, Pino ha partecipato al Campionato del Mondo di Pizza a Rimini, dove ha gareggiato nella categoria “pizza tonda romana”. Grazie alle sue abilità eccezionali, è stato incoronato “Re delle Pizze Romane”, ottenendo uno dei riconoscimenti più ambiti nel mondo della pizza. Questo trionfo è il frutto di anni di duro lavoro e passione, che Pino ha portato avanti con determinazione e impegno.







Una stella al talent show “Master Pizza Champion”

Pino non si ferma qui: è anche uno dei concorrenti del famoso programma televisivo “Master Pizza Champion”, che inizierà il 7 ottobre. Questo talent show dedicato ai pizzaioli promette di mettere in luce i migliori talenti del settore, e Pino è pronto a dimostrare ancora una volta le sue capacità di fronte a un vasto pubblico.

Campione Europeo WPA

Solo due settimane prima del Campionato del Mondo, Pino ha partecipato al primo campionato europeo organizzato dalla WPA, dove ha dominato diverse categorie: ha vinto il premio come miglior pizzaiolo nella pizza napoletana, si è classificato secondo nella pizza in pala e nella pizza senza glutine, e ha conquistato il terzo posto nella pizza classica. Questi risultati straordinari consolidano ulteriormente la sua posizione tra i migliori pizzaioli al mondo.

Un orgoglio per Cirò Marina e per il Belgio

Pino Russo rappresenta una storia di successo, unendo le sue radici calabresi con l’esperienza belga. Il suo talento, unito alla dedizione, lo ha portato a ottenere riconoscimenti di prestigio in tutto il mondo. Oggi, Pino non è solo un maestro pizzaiolo, ma anche un ambasciatore della tradizione culinaria italiana all’estero, portando il nome della sua terra d’origine, Cirò Marina, e della sua famiglia, ai vertici della gastronomia internazionale.