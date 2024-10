Share on Twitter

Affatato e Benevento

Il Real Krimisa chiude il mercato con due innesti di grande spessore. Dopo anni di militanza nel calcio a 11, Gianluigi Affatato, ha deciso di sposare il progetto del club. La sua esperienza sarà una risorsa preziosa per mister Surace, che potrà contare su un giocatore abile a gestire situazioni complesse in campo, offrendo un mix di qualità e maturità indispensabile per la squadra.







Non solo Affatato, ma anche un ritorno importante tra i pali: Nicodemo Benevento, cresciuto nell’Hellas Cirò Marina e nel Real Krimisa, torna al futsal dopo un lungo stop dovuto a un infortunio. Benevento, noto per le sue straordinarie capacità di portiere, è pronto a riprendere il suo ruolo naturale, affiancato da Gentile, Lamazza e Nigro, completando così una solida batteria di estremi difensori.

Ora, però, sarà il parquet a parlare. Solo il campo potrà confermare se la dirigenza ha mosso le pedine giuste per affrontare al meglio la stagione.