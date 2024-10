Sulle ali del cuore è il titolo della nuova fatica letteraria di Francesca Gallello Gabriel Italo Nel Gòmez, scrittrice e poetessa apprezzata e seguita in numerosi paesi del mondo. Pubblicato da VELIERO Edizioni, il libro è stato scritto a quattro mani con il rinomato poeta kosovaro Agim Desku, docente presso l’Università di Pristina, storico e autore di fama internazionale, premiato in numerose occasioni.

L’opera, proposta in edizione bilingue italiano-albanese, è stata tradotta dalla talentuosa scrittrice e traduttrice Valbona Jakova. Si tratta di uno scrigno di sentimenti, sogni e speranze che abbracciano il presente e tempi passati. Il volume è arricchito da due prefazioni illustri: la prima firmata dal prof. Nikolle Loka,poeta, scrittore, storico e docente universitario, che ha saputo cogliere con grande sensibilità il pensiero poetico di Francesca e di Agim, analizzandone lo stile con precisione e profondità. La seconda prefazione è a cura del pluripremiato poeta e scrittore dott. Mehmet Rrema, che ha esplorato con delicatezza gli angoli nascosti dell’animo dei due autori, mettendo in luce i punti d’incontro tra la poetica italiana e quella albanese.

La realizzazione del libro è stata seguita con dedizione dalla redattrice letteraria prof.ssa Rajmona Mara, mentre la suggestiva copertina porta la firma di Danilo Rizzuto. Questo lavoro è il frutto di un percorso durato un anno e mezzo, reso complesso dalla distanza geografica tra l’Italia e il Kosovo, ma facilitato da una grande intesa e passione condivisa. L’impegno di Francesca è stato determinante, in quanto oltre a essere co-autrice, ha svolto anche il ruolo di editrice, curando ogni dettaglio tecnico legato alla pubblicazione. Il libro sarà presentato sia in Kosovo e Albania che in Italia. Francesca Gallello, ha già pubblicato altri libri in collaborazione con autori albanesi, come il prof. Nicolle Loka, docente universitario, storico, poeta e scrittore molto apprezzato in Albania, dove la stessa Gallello è conosciuta e molto seguita da giornali e tv nazionali.