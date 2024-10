L’azienda Brigante Vigneti & Cantina di Cirò tra i quattro vini calabresi che si hanno giudicato i tre bicchieri sulla rivista Gambero rosso, si tratta del suo “0727 Cirò rosso classico Superiore Riserva 2019”. “Questo è un premio importante- ha detto l’imprenditore Enzo Sestito- essere inserito in questa rivista specialistica fa onore al nostro lavoro , alla nostra terra e a Cirò; È una riconoscenza molto importante prosegue- un premio prestigioso specialmente per una cantina umile e piccola come la nostra, il ritorno in grande stile del Cirò e il successo dei vini dolci, in controtendenza rispetto al resto d’Italia, sono i dati che vogliamo evidenziare per la Calabria del vino, regione in grande crescita: il Cirò dunque, ritorna in grande stile- ha concluso Sestito.” Quest’anno causa il persistere della siccità e delle temperature elevate, la quantità del prodotto è stata inferiore rispetto agli anni precedenti ma di qualità superiore, per questo quest’anno per il Cirò è previsto un grande ritorno in grande stile, affermandosi come un grande vino calabrese, sulla scena internazionale. I vini della Calabria premiati con i Tre Bicchieri sulla guida Vini d’Italia del Gambero Rosso 2025, oltre alla cantina Brigante, sono il Cirò Rosso Cl. Sup. Duca Sanfelice Ris. 2022 Librandi; Grisara Pecorello 2023 Roberto Ceraudo; Particella 58 2023 Antonella Lombardo. Siamo onorati di condividere con tutti voi un altro grande riconoscimento- prosegue l’imprenditore Sestito- Il nostro Cirò Rosso Classico Superiore Riserva “0727” annata 2019 premiato con i Tre Bicchieri della Guida Viniditalia 2025 del GamberoRosso, siamo orgogliosi di ricevere questo importante premio e contenti di svolgere il lavoro più bello del mondo: il vignaiolo.







