Soddisfatto il presidente Francesco Saverio Laraia.

Sabato 28 e domenica 29 Settembre, si sono svolte le elezioni suppletive del consiglio direttivo / collegio dei revisori dell’ordine dei Fisioterapisti Catanzaro, Crotone e Vibo in carica fino al 2027.

Presidente in carica Francesco Saverio Laraia, entrano nel consiglio direttivo di diritto i dottori ; Andreotti Davide, Caligiuri Ercole, Esposito Maria Teresa , Ierardi Emma , Intieri Fausto e Perri Loris. Entrano in tre, nel collegio dei revisori , Caputo Ilaria , Muzzi Eugenio , Vecchi Ilaria.







“Continueremo il lavoro iniziato dai colleghi dallo scorso anno, commenta il neo eletto vicepresidente dell’ordine il dott. Ercole Caligiuri. Ringrazio il presidente Laraia e tutti i consiglieri eletti, finalmente Crotone elegge due membri nel consiglio direttivo cosi da poter dar maggiore risalto agli iscritti della nostra provincia. A supporto di tutti gli iscritti, conclude Caligiuri , da oggi inizia una nuova fase di rilancio della professione affrontando importanti sfide che seguiranno nel tempo”.

Di Crotone anche Emma Ierardi tra gli eletti con delega, alla formazione continua (ECM) ed i rapporti con il Co.Ge.A.P.S.

“Un grande ringraziamento a tutti i colleghi, conclude i ringraziamenti il dott. Francesco Laraia, nostri iscritti che, ancora una volta, hanno creduto in noi e hanno continuato a darci fiducia. Nel recarvi alle urne, avete dimostrato senso civico ed attaccamento alla causa, contribuendo alla costruzione della nuova squadra che avrà l’onore di rappresentarVi.

Grazie ai migliori “compagni di viaggio” che qualsiasi presidente vorrebbe avere al proprio fianco: il Collega, Dott. Salvatore Venuto, il quale più che un Vice, ho fin da subito considerato un secondo presidente e che d’ora in avanti, per esigenze istituzionali, ricoprirà l’ incarico di Tesoriere; la Dott.ssa Chiara Mazza, segretario instancabile ed attento, nonché donna dalle mille risorse, che con la sua dolcezza e la sua professionalità, riesce sempre a trovare una soluzione, laddove gli altri vedono un problema. Siamo felici di poter essere circondati da professionisti preparati e competenti e siamo certi dei mezzi a nostra disposizione per poter continuare a metterci al servizio della nostra professione”.