Dopo tanta attesa, sabato 5 ottobre, ci sarà l’esordio stagionale per la Volley Cirò Marina nel campionato Regionale di Serie C Femminile, in casa della Raffaele Lamezia. L’avvicinamento al campionato non è stato facile, ma l’enorme impegno di tutta la dirigenza, sostenuta e supportata dal Sindaco Sergio Ferrari, l’assessore con delega allo sport Esposito e di tutto il consiglio, che ha fatto di tutto per poter riaprire il Palazzetto dello sport, hanno consentito alla società di iscriversi con più tranquillità al campionato.

Quest’anno il campionato sarà lunghissimo, due gironi da 9 squadre ed una seconda fase con play-off e play-out che terminerà a fine maggio con diversi turni infrasettimanali. La compagine cirotana è stata inserita nel girone A insieme a squadre molto forti e ben organizzate come il Lamezia, il Rossano, il Paola ed il Castrovillari che lotteranno fino alla fine per la promozione in Serie B2.

La squadra guidata dai coach Stara e Malena ha visto alcuni cambi nel roster. Diverse defezioni dovute a esigenze lavorative e di studio di alcune ragazze hanno costretto la società a guardarsi intorno per completare la squadra composta da un mix da ragazze provenienti dal settore giovanile e atlete più esperte. Le sempre presenti Malena (capitano e vice allenatore), Aromolo, Carluccio e Vella, a cui si aggiungono i liberi Lettieri e De Rose hanno da subito confermato la propria presenza. Più complicato è stato arrivare al completamento del team con alcuni innesti importanti e di qualità che verranno svelati nei prossimi giorni sui canali social del club.

Ecco le parole di Mister Stara: “Arriviamo a questa prima di campionato dopo un periodo di lavoro svolto con entusiasmo e spirito di sacrificio. Purtroppo abbiamo completato il roster solo in quest’ultima settimana per cui useremo queste prime partite per amalgamare bene la squadra. Il nostro obiettivo è esprimerci già ad un buon livello pur sapendo che siamo nella fase iniziale della stagione e il risultato, nel bene e nel male, non sarà indicativo di quanto succederà in seguito. Ci sono squadre molto forti ed attrezzate, ma noi cercheremo di portare in campo la nostra identità, che si contraddistingue con grande lavoro, umiltà e soprattutto di valori umani. La passione è la nostra forza e quello che cerchiamo di fare è di portare tutto questo in campo, insieme alla qualità tecnica che questa squadra ha.







ADVERTISEMENT

Il capitano Malena si è così espressa: la nostra è una squadra che punta a migliorare, se possibile, il sesto posto dello scorso campionato, dove da neo-matricola ci siamo ben distinte su ogni parquet. La società, anche se solo negli ultimi giorni, è riuscita ad allestire una formazione competitiva.

Siamo una squadra che ha cambiato molto sia nella struttura che nelle gerarchie e c’è ovviamente bisogno ancora di tempo per trovare un equilibrio, ma il percorso fatto finora è stato incoraggiante e spero che dalla prima di campionato si possa partire con l’atteggiamento positivo di chi è consapevole di essere all’inizio di un percorso sapendo affrontare le difficoltà. Solo così potremmo indirizzare nel giusto verso il nostro percorso di crescita”.

La società in questi giorni è impegnata nella definizione di alcuni sponsor ai quali si spera possano aggiungersene altri per aiutare la squadra in questo lungo e difficile percorso. La Volley Cirò Marina è pronta ad accogliere chiunque abbia voglia di far parte di questo progetto molto importante, che ha visto una società, nata da solo 4 anni, salire dalla prima divisione femminile alla Serie C.